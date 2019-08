Echtscheiding of niet: 'drugsboer' uit Liempde blijft in de bak

De boer uit Liempde die een drugslab had achter zijn huis, zit zwaar in de problemen. In het voorjaar vond de politie een drugslab op zijn erf. Binnen lag 159 kilo van de werkzame stof waarmee je xtc-pillen kan maken. En hij zit ook nog eens in een zware echtscheiding. Dat bleek woensdag bij het begin van de rechtszaak.

De veeboer (61) werd op 14 mei gearresteerd in zijn huis aan de Savendonksestraat in Liempde. De politie vond in zijn loods een groot drugslab dat daar mogelijk al sinds 1 januari zat.

Vier mensen pakte de politie op: de boer (61) en zijn vriendin en twee mannen (30 en 29) uit Weert, die in een vakantiehuisje op het terrein zaten. De vriendin van de boer is uit de cel, de drie mannen zitten in voorarrest.

Kinderen en kleinkinderen

De advocate pleitte voor vrijlating omdat de veeboer dringend orde op zaken moet stellen. "Hij moet zijn verplichtingen uit de moeilijke echtscheiding nakomen", zei ze.

De Liempdenaar heeft nauwelijks nog contact heeft met zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn ex en moeder van vier kinderen, zit nu 'met de gebakken peren'. Kortom: de boer heeft het ‘bijzonder zwaar’. Zijn advocate vroeg daarom om hem tijdelijk vrij te laten zodat hij zijn zaakjes met de bank kan regelen, zoals een taxatie.

Dubbelloops jachtgeweer

De officier van justitie had daar weinig boodschap aan. Ze noemde het 'vervelend' maar wees er ook op de verdenking te ernstig is om hem vrij te laten. Ze vertelde terloops dat de verdachte een dubbelloops jachtgeweer op zijn slaapkamer had liggen en sleutels van het drugslab. Het was ook te ruiken dat er drugs werden gemaakt, zei ze.

Overigens is al wel duidelijk dat de boer zelf geen drugs maakte. Hij wordt gezien als medeplichtige aan drugsproductie.

'40 jaar belasting betaald'

De boer ontkent alle betrokkenheid. "Ik heb nergens mee te maken. Ik heb 40 jaar gewerkt, 40 jaar belasting betaald. Voor mij telt mijn persoonlijk belang", zei de boer tegen de rechtbank.

De rechtbank vond net als de officier van justitie dat er nog te veel bezwaren zijn om de mannen vrij te laten. Het dossier is intussen wel bijna klaar. Er volgen nog wat onderzoeksrapporten en dan kan de zaak beginnen.

De rechtszaak gaat in november verder en kan op zich inhoudelijk beginnen. Maar wegens gebrek aan capaciteit is nu al duidelijk dat dat pas volgend jaar gebeurt.