Henny's vader ging even taart halen voor haar verjaardag en belandde drie jaar in een jappenkamp

De tafel aan de Boschdijk in Eindhoven ligt bezaaid met familiefoto's uit Nederlands-Indië. Henny (83) en haar zoon Eric Nettekoven halen herinneringen op. "Vader wilde er nooit over praten, hij vond het veel te emotioneel", zegt Henny. Ze was zes jaar toen haar vader plotseling werd opgepakt. "Hij ging taart halen voor mijn verjaardag en mijn moeder vond dat hij lang wegbleef", vertelt Henny. Hij zat drie jaar vast in een jappenkamp tot de capitulatie.

Hellship Junyo Maru

Over de oorlog werd weinig gesproken in de familie. Eric Nettekoven is nu reservist en hij diende in Libanon en Bosnië. "Ik wilde graag weten waar mijn andere opa, die ook militair was, gezeten had en kwam erachter dat hij krijgsgevangen was geweest. Bovendien was hij één van de weinige overlevenden van de aanslag op de Junyo Maru", zegt Eric. De Junyo Maru, een van de ‘hellships’, werd getorpedeerd op 18 september 1944 door HMS Tradewind.

Het schip vervoerde 4200 Indonesische dwangarbeiders en 2500 krijgsgevangenen, inclusief de Japanse bemanning. Het aantal slachtoffers moet worden geschat op 5620 mensen. Vier keer zoveel als bij de ramp met de Titanic. Van de overlevenden stierf er alsnog een groot aantal tijdens de aanleg van de Birmaspoorlijn, ook wel de Death Railway genoemd. Opa Nettekoven overleefde ook het werk daar.

Herdenken

Eric Nettekoven is een van de sprekers tijdens de herdenking van de capitulatie, woensdagavond in de Cacaofabriek in Helmond. "Ik hoop dat er meer aandacht komt voor de oorlogsherinneringen in voormalig Nederlands-Indië en dat er meer was dan de verschrikkingen in West-Europa", zegt Eric. "En dat we de vrede en vrijheid die we hebben koesteren".

De herdenkingsbijeenkomst in Helmond begint woensdagavond om half zeven; donderdag zijn er herdenkingen met onder meer kransleggingen in Bergen op Zoom, Den Bosch en Geldrop.