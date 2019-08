Spelend taal leren en sommetjes maken op de staatsvrije school, maar wel voor 3000 euro per jaar

Wouter Weerman en Carolien Martens hebben er zin in. De twee ervaren leerkrachten nemen het heft in eigen handen. Maandag starten ze met acht leerlingen hun eigen kleine, staatsvrije school: 'Het Vasteland' aan het Mimosaplein in Eindhoven. Het tweetal runt op dit moment kinderopvang 'De Schatkamer' in hetzelfde gebouw.

"Het is kleinschalig onderwijs, verbonden met de natuur en vrij van overheidseisen, regels en toetsen. Een school waar kinderen nog gewoon kind kunnen zijn. Ze worden niet in een zo kort mogelijke tijd klaargestoomd om deel te kunnen gaan nemen aan het economische verkeer", vertellen Carolien en Wouter. "Ik werk veel met hout en muziek, daarmee kun je op een natuurlijke manier spelend taal leren en sommetjes maken", zegt Wouter.

Prijskaartje

Het aantal leerlingen op scholen, dat op deze vernieuwende manier les krijgt is de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld. Nu zijn dat er bijna duizend. Volgens de meest recente cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) steeg het aantal particuliere basisscholen in Brabant in dezelfde periode van 4 naar 10. Aan de lessen zit een fors prijskaartje. Voor elk kind moet drieduizend euro per jaar betaald worden. "Maar als mensen dat niet kunnen betalen mag dat geen reden zijn om de kinderen niet aan te nemen", zegt Carolien. "Crowdfunding of extra bijdrages van andere ouders moeten het dan toch mogelijk maken", zegt Wouter.

De zesjarige Hebe, dochter van Sandra Kennis, is een van de eerste kinderen die maandag begint. "Ik vind het veel geld, maar ik heb het er voor over", zegt Sandra. Ze heeft er alle vertrouwen in dat Wouter en Carolien van haar dochter een blij kind maken. "Ik werk in de zorg en wil extra zondagsdiensten werken zodat ik het kan betalen", vertelt Sandra.

Elitair

Wouter en Carolien geven toe dat de school elitair is, maar ze denken dat ze de kinderen toch alle noodzakelijke vaardigheden bijbrengen. De aansluiting op het vervolgonderwijs is misschien ook minder makkelijk dan voor kinderen van een gewone basisschool.

"We spreken hier, als het ware, een ander taal dan kinderen van een gewone school. De kinderen krijgen daarom het laatste jaar hier les om, dat wat ze geleerd hebben, te vertalen naar de taal die op de standaardscholen wordt gebruikt", zegt Wouter. Het schooltje begint met acht kinderen, maar de verwachting is dat er snel twintig leerlingen in de klas in de oude kerk zullen zitten.