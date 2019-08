Kermisbezoekers bedreigd met stroomstootwapen en bestolen van al hun bezittingen

Het eerste slachtoffer was rond elf uur 's avonds na een bezoek aan de kermis op weg naar huis toen vier jongeren hem belaagden op de Kloosterstraat in Geffen. Ze bedreigden hem met een stroomstootwapen.

Ontkomen op de fiets

Enkele uren later, rond halftwee 's nachts, werd opnieuw iemand bedreigd met een stroomstootwapen, dit keer op de Oostenakkerstraat. Deze persoon wist op de fiets te ontkomen.

Daarna werd een andere fietser bedreigd door twee daders op een brommer. Ook hij moest al zijn bezittingen afgeven. Ook dit slachtoffer had even daarvoor de kermis in Geffen bezocht.

Signalement verdachten

Volgens de politie opereren de daders mogelijk in wisselende samenstelling. Een van hen is 1,75 meter lang met een wat stevig postuur. Hij is ongeveer 17 jaar oud. De twee verdachte is 1,80 meter lang met een mager postuur en donkerblond haar. Ook hij is naar schatting 17 jaar oud.

De derde verdachte is 1,80 tot 1,85 meter lang en ongeveer 17 tot 18 jaar oud. Hij droeg een legergroen trainingspak met zwarte accenten en had een capuchon op het hoofd.

Twee andere verdachten zijn 1,75 tot 1,80 meter lang, terwijl de laatste verdachte een stuk kleiner was, naar schatting 1,65 meter. Hun leeftijd is waarschijnlijk tussen de 15 en 18 jaar oud. Ze droegen zwarte kleding, een capuchon op het hoofd en zwarte handschoenen.

De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Bel met 0900 - 8844 of anoniem op telefoonnummer 0800 - 7000.