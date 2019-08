Jeroen vindt vleermuis in wasbak: 'Er stak een zwart pootje uit'

"In het gaatje boven de de afvoer van de wasbak zat iets zwarts. Er stak ook een pootje uit", vertelt Jeroen. "Wat het was? Geen idee. Maar het wriemelde wat rond en we vonden het best akelig." Jeroen en zijn vrouw besluiten de stop in het afvoerputje te doen en de opening erboven dicht te stoppen met wc-papier. Daarna gaan ze slapen.

Knerpend geluid

De volgende dag zit het zwarte dier er nog steeds. En het maakte ook een soort knerpend geluid. "Het leek wel een scène uit een horrorfilm. We hebben twee kleine kinderen van twee jaar en één van twee maanden en vonden het echt niet prettig, dit ding in de wasbak", vertelt Jeroen. "We dachten aan een schorpioen of een grote spin. Je moet er niet aan denken dat zoiets er ineens uit komt kruipen."

Kopje met tandjes

Met een stokje proberen ze het beestje uit het gat te krijgen. "Toen zagen we opeens een kopje met tandjes." Uiteindelijk heeft Jeroen woensdag samen met zijn vader anderhalf uur lang zitten rommelen. "En ineens kwam-ie met het stokje mee naar buiten. Toen zagen we dat het een kleine vleermuis was, niet groter dan drie centimeter."

Snel wisten ze het diertje in een stukje wc-papier te vouwen en naar buiten te brengen. "Eenmaal daar vloog-ie meteen weg. We zijn zo opgelucht!"

Voordeur open bij hittegolf

Hoe de vleermuis in de wasbak terecht is gekomen, dat is de grote vraag. Volgens Jeroen kan het zo zijn dat het beestje twee weken geleden tijdens de hittegolf naar binnen is gefladderd. "Het was 40 graden, dus toen hebben we de voordeur opengezet om wat frisse lucht in het huis te laten. Maar dan moet-ie dus naar boven zijn gevlogen, naar de wc terwijl de deur daar dicht was en dan ook nog in de afvoer van de wasbak zijn geëindigd. Het is echt heel raar."

Slapen zullen ze goed doen, komende nacht. "Godzijdank is-ie weg. Dit wordt ongetwijfeld een sterk verhaal op feestjes!"