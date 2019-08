Bakker Floris van Lieshout ontmaskert oplichter: 'Hij was niet zo slim' [VIDEO]

TILBURG -

“Het was een beetje een domme oplichter.” Floris van Lieshout kan er wel weer om lachen. Vorige week werd hij opgelicht in zijn winkel in Hilvarenbeek. Een man kwam een bestelling ophalen, zogenaamd voor de gemeente, maar dat bleek een leugen. Toen dezelfde oplichter zich gisteren weer meldde bij een van zijn winkels in Tilburg, liep hij tegen de lamp.