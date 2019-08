Baby Jenna heeft 12 vingers en 11 tenen, maar is verder gezond: 'Oma heeft ook twee bonustenen'

Vreemd is het alles behalve voor Jenna, vertelt moeder Astrid Manders-Vriens. Ze speelt, ze lacht en langzaamaan zet ze haar eerste stapjes. "Ze merkt er zelf eigenlijk niks van."

Alleen een oplettende kijker valt het op. Aan beide handen heeft Jenna een extra pink. Het ene vingertje beweegt met de ‘standaardpink' mee, aan de andere hand doet de zesde vinger niets.

Van geen vreemde

Dat Jenna werd geboren met twee bonusvingertjes en een teentje lijkt op het eerste gezicht niet verrassend. Moeder Astrid heeft zelf met haar 'megahanden' ook een handafwijking: een vorm van het Muscle hypertrophy syndrome. Dat betekent minder lichaamsvet maar veel meer spiermassa en -kracht. "Ik ben de enige ter wereld met zo'n handen", vertelt ze, "dus ze heeft het niet van mij."

Haar afwijking zorgde er wel voor dat die van haar dochter ontdekt werd. De bonusvingers en -teen kwamen aan het licht tijdens de 20-wekenecho. ''Ze hebben die echo twee keer overgedaan. Een keer hebben ze wel drie kwartier alle vingertjes en teentjes geteld, voordat ze op het juiste aantal kwamen.'' Uit navraag bij familie bleek dat een van de oma's van Jenna ook twee bonustenen heeft.

Hand in hand met syndromen

Vanaf dat moment tot aan de geboorte was het enigszins billenknijpen, maar niet vanwege de extra vingertjes en teentjes. De afwijking gaat namelijk regelmatig gepaard met een ander probleem, weet ook handchirurg Steven Hovius van het Radboudumc. ''Er bestaat een kans op gelaat- en zelfs hersenverandering bij de baby.''

Moeder Astrid is blij dat haar dochter gezond is.



De handchirurg vervolgt: "Bij polydactyly zijn meerdere syndromen bekend, bijvoorbeeld het syndroom van Down." Astrid geeft toe: "Het was lange tijd wel spannend hoe ze geboren zou worden, maar gelukkig is ze verder gezond", haalt ze opgelucht adem.

Praktische problemen

Nu, na tien maanden, beginnen de eerste praktische problemen zich voor te doen. "Hoe krijg je zes tenen in een schoentje?", legt de moeder uit. "Dat gaat niet. Ze kan op dit moment dus helaas geen schoenen aan."

Binnenkort heeft het gezin een afspraak in het ziekenhuis. "Alle drie gaan eraf", zegt Astrid resoluut. "Kinderen op school zijn veel te gemeen. Ik ben zelf ook twaalf jaar lang gepest. Dat ga ik Jenna echt niet aandoen."

De tweede teen van rechts is 'extra' (foto: Ferenc Triki).

Op een roze wolk

Met in de ene hand haar eerste kind, wrijft ze met haar andere hand trots over haar buik. "Er is weer een kleine op komst." Astrid is 14 weken zwanger. Bezorgd om de gezondheid van de kleine spruit in haar buik is ze niet. "Het is een familiekwaaltje. Zolang hij of zij alleen twee extra vingertjes heeft, vind ik het niet erg." Ze grapt: "Dan zijn we straks het gezin met de 44 vingers."

Jenna's bonusvingers en -tenen zijn bijzonder, maar niet uniek. Jaarlijks worden ongeveer 200.000 kinderen geboren in ons land. Vijf procent daarvan heeft een aangeboren afwijking. Van 16 op de 10.000 blanke kinderen is bekend dat zij Polydactyly hebben. Bij Aziatische en negroïde kinderen is dat getal veel hoger: respectievelijk 25 op de 10.000 en 100 op de 100.000.

De twee extra vingertjes, aan beide handjes één (foto: Ferenc Triki).