Verkeershufter zonder geldig rijbewijs gepakt dankzij internetfilmpje

De bestuurder haalde via de berm in (foto: politie Helmond).

HELMOND -

Verkeershufters komen tegenwoordig een stuk minder makkelijk weg met hun aparte acties op de weg. Voor je het weet heeft iemand een dashcam in zijn auto, belandt jouw asociale gedrag op het internet en weet de politie je te vinden. Daar is een bestuurder die in Helmond geen zin had om te wachten en iemand gewoon via de berm inhaalde ook achter gekomen.