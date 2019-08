12 autowrakken veranderen theaterzaal in een autosloperij voor thriller over criminele familie

Gé van Berkel speelt de hoofdrol in het stuk dat hij samen met Paul Beliën ook schreef. Nu staat hij bij het Theater aan de Parade enthousiast de autowrakken op te wachten en even later helpt hij ook mee om ze in de pleinzaal 'te parkeren'. Beetje bij beetje wordt de theaterzaal zo omgetoverd tot autosloperij.

Van Berkel: "Je bedenkt een verhaal en nu wordt het ook nog gerealiseerd. Da's een lekker gevoel hoor. We hebben een theatrale thriller bedacht en daar hebben we ook sloopauto's voor nodig. Op het podium en da's best uniek en spannend. Het is dan ook prachtig om ze nu ook echt afgeleverd te zien worden."

Een naderende moord en de strijd om macht binnen een criminele familie met Gé van Berkel als de pater familias daarvan. Dat is wat er in het Theater aan de Parade op de planken komt.

"Boldain BV gaat over een Brabantse criminele familie-organisatie. Daarom zijn die sloopauto's zo belangrijk. Want de autosloperij is in het stuk de dekmantel waar de familie Boldain opereert met allerlei schimmige en duistere zaken waar we in Brabant overigens wel vaker last van hebben."

Behalve Gé van Berkel spelen ook Paul Beliën en Iris van Rooij een hoofdrol in de theatrale thriller. De regie is in handen van Vincent van Elshout. Boldain BV wordt acht keer opgevoerd in het Theater aan de Parade. De première is op vrijdag 23 augustus