Vijftien doden na 'vergisbombardement' op BBA-bus Etten-Leur, bonje Montgomery en Eisenhower

In werkelijkheid nemen zij een BBA-bus onder vuur. De bus zitten geen militairen, maar normale burgers. Op de Roosendaalseweg in Etten doorzeven vele kogels de BBA-bus. 15 doden en 14 gewonden. Dat is de trieste balans die na het 'vergisbombardement' wordt opgemaakt. Dertien passagiers, voornamelijk uit Rucphen, vinden de dood. Ook de buschauffeur en de conducteur laten het leven in Etten.

De zwaarbeschadigde bus (foto: Omroep Max)





Een van de doden is Johanna van de Luijtgaarden. In een MAX-documentaire gaat nichtje Joke Mol op zoek naar wat er werkelijk is gebeurd op die 1ste september in 1944.





Bonje op hoog niveau

Op hoog niveau in de legertop van de geallieerden wordt een andere strijd uitgevochten. Legerleider Montgomery en opperbevelhebber Eisenhower hebben bonje over de strategie. Eisenhower wil overal aanvallen en in een breed front optreden. Om iedereen te vriend te houden, beweren critici. Ondergeschikte Montgomery wil juist op één cruciaal punt een gat slaan in de Duitse verdediging om zodoende snel te kunnen optrekken naar het industriële hart van de Duitsers.

