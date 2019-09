De weg naar de bevrijding in 1944: wat gebeurt er komende week?

Behalve de dagelijkse gang van zaken en de ontwikkelingen aan het front, blikken we alvast vooruit. Dit keer geven we een sneak preview naar de week van 2 tot en met 9 september 1944.

De komende week krijgt Brabant te maken met verschillende bombardementen. Op 2 september nemen de geallieerden vliegbasis Gilze-Rijen onder vuur. Drie dagen later, ook wel de Dolle Dinsdag genoemd, drukken de Duitsers de vreugde over een ophanden zijnde bevrijding resoluut de kop in. De bezetters houden huis op vliegbasis Woensdrecht. Verder blazen ze de munitiedepots in de Loonse en Drunense Duinen op. De Duitsers reageren hiermee op het gerucht dat onder meer Breda al bevrijd zou zijn.

Krijgsgevangenen in de Zoo

De geallieerden rukken vanuit België steeds verder richting het noorden op. Antwerpen wordt bevrijd, zo'n drieduizend krijgsgevangenen worden opgesloten in de Zoo. Ook de belangrijke zeehaven komt in handen van de geallieerden.

De week kent ook een zwarte dag. In Vught wordt het concentratiekamp ontruimd. De gevangenen mannen en vrouwen worden gedeporteerd. Meer dan honderd achtergebleven gevangenen doodgeschoten.

Kamp Vught

