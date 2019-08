Weer raak in een parkeergarage in Eindhoven: wielen en lampen van auto's gestolen

Volgens buurtbewoners gaat het met name om auto’s van Belgen en Duitsers.

Ook bewoners die naast de garage wonen, parkeren er tegen een vast bedrag per maand. “Laatst kwam er een Duits gezin met kinderen terug van vakantie, die waren hartstikke verdrietig toen ze hun auto zagen. We hebben een groepsapp waarin foto’s van de auto’s worden doorgestuurd”, zegt buurtbewoner Margriet.

Volgens Margriet hebben de buurtbewoners meerdere keren contact gezocht met Q-Park. “Die doen er niets aan. De camerabeelden worden niet teruggekeken. Zolang ze maar aan het parkeergeld verdienen, maakt het ze niets uit. En de buitenlandse autobezitters doen geen aangifte. Er is zelfs een Landrover gestolen, er was alleen een stukje glas over dat op de grond lag.”

Foto's delen

In de Facebookgroep 'Meerhoven Ontmoet Elkaar' delen bewoners foto’s van de beroofde auto’s. Het gaat onder meer om auto’s van het merk Audi en Mercedes. De dieven komen ’s nachts, krikken de auto’s op en zetten er een stapel bakstenen onder, waarna ze de wielen verwijderen.

Bij Q-Park was niemand bereikbaar voor een reactie. Ook bij de politie kon donderdagavond niemand reageren.

Inbraakgolf andere garages

Ook de andere Eindhovense parkeergarages hebben de laatste tijd last van een inbraakgolf. In de eerste helft van dit jaar werd er in de Admirant en de Witte Dame in totaal 143 keer ingebroken, tegenover 61 maal in dezelfde periode vorig jaar.

