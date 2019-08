Lachgas gevonden in auto van vrouw die kantoor in Den Bosch binnenreed

De politie heeft lachgas gevonden in de auto van de vrouw die donderdagavond een kantoorgebouw aan de Rietveldenweg in Den Bosch binnenreed. Het gaat om een 36-jarige vrouw uit Den Bosch. Volgens de politie kan ze zich niets meer herinneren van het ongeval. Het is nog niet duidelijk of het lachgas iets te maken had met het ongeval. Dat wordt onderzocht.

De vrouw raakte donderdagavond rond kwart voor twaalf van de weg. Ze reed vervolgens een reclamebord omver en reed door een heg. Daarna ramde ze de gevel van het pand.

De vrouw is in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw moest een blaas- en speekseltest doen en er is bloed bij haar afgenomen. Ze zegt dat ze niks meer weet van het ongeluk. Haar auto is in beslag genomen voor onderzoek. In de auto vonden agenten een cilinder met lachgas. Ook deze is in beslag genomen.

Man aangehouden in het ziekenhuis

In het ziekenhuis is vervolgens ook een bekende van de vrouw, een 47-jarige man, aangehouden. Hij was niet betrokken bij het ongeluk, maar hij wilde zich in het ziekenhuis met het onderzoek bemoeien. Toen agenten vroegen wie hij was, kon hij zich niet legitimeren en gaf hij een valse naam op. Daarop is hij aangehouden. Daarbij had hij ook nog een zakje bij zich met mogelijk drugs erin.