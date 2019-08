Kristina vist vanaf haar surfplank afval uit de Bredase singels: 'Waarom doen mensen dit?'

Het water rondom de binnenstad ligt regelmatig bezaaid met blikjes, plastic en ander afval. Het irriteerde de geboren Amerikaanse mateloos. "Ik snap echt niet waarom mensen dit allemaal in het water gooien. Het is slecht voor de natuur."

Triest dat mensen afval in het water dumpen.

Naast haar baan als verpleegkundige, heeft Kristina een eigen yogaschool. Ze geeft regelmatig les op het water. Ze gebruikt daarbij een SUP. Dat is een wat bredere surfplank, bedoeld om op te staan. Met een peddel beweegt ze zichzelf vooruit. "Ook tijdens mijn lessen kom ik veel afval tegen. Dat is echt triest."

'Goed gevoel'

En dus besloot ze er iets aan te gaan doen. Een paar keer per maand peddelt ze door de singels en de Mark. Gewapend met een grijper en afvalzak, gaat ze urenlang opzoek naar drijvend vuil. "Zo kan ik er veel makkelijker bij dan vanaf de kant. En het is natuurlijk gewoon heel leuk om te doen. Het geeft me een goed gevoel."

Haar actie trekt veel bekijks. "Ik vind het geweldig!", vertelt Elly Mulders uit Breda. "Heel jammer dat mensen zoveel afval weggooien. Het is hier vaak een zooitje." Ook Saskia van Meer stopt even om te kijken. "Het zou geweldig zijn als meer mensen dit gingen doen."