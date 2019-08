Daken van veel huizen in Eindhoven niet veilig, staat in nepbrief van de gemeente

Moeten inwoners van de gemeente Eindhoven zich zorgen gaan maken over het dak boven hun hoofd? Je zou het bijna gaan denken bij het lezen van een brief waarbij de naam en het logo van deze gemeente worden gebruikt. Hierin staat onder meer dat ruim zeventig procent van de daken van de koophuizen in de gemeente niet, slecht of matig wordt onderhouden. Het blijkt een nepbrief te zijn. Een attente inwoner had de gemeente erop geattendeerd.

Een bericht hierover is te lezen op de site én de Facebookpagina van de gemeente. De waarschuwing in de nepbrief wordt gedaan, zo lijkt het, namens de Nederlandse Dakdekkers Bond. Die heeft blijkbaar een zorgvuldige controle uitgevoerd en hierbij vastgesteld dat er het nodige schort aan het dak van de inwoner van Eindhoven die de brief heeft gekregen.







Lampje branden

Maar de bond – die overigens wel bestaat – weet ook al van niks, zo laat ze desgevraagd weten. Of we die reactie op de Facebookpagina van de gemeente serieus moeten nemen? Zo lopen de zinnen niet lekker en staat er een aantal (taal)fouten in. Dat is overigens ook het probleem bij de brief ‘van’ de gemeente, waardoor er eigenlijk al een lampje zou moeten gaan branden.



Op de Facebookpagina van de gemeente wordt hier terecht op gewezen door een aantal attente lezers. Ondanks alle goede bedoelingen van de gemeente, zijn er echter altijd zuurpuimen. Zo laat één van de reaguurders weten: “Zoek ff uit dan waar het vanaf komt? Wel zo netjes naar je burgers.” Dat blijkt de gemeente ook te doen, zo antwoordt ze.



'Belangrijk om te waarschuwen'

"We proberen te achterhalen waar de brief vandaan komt, maar los van het resultaat van ons speurwerk vinden we het in elk geval belangrijk om ervoor te waarschuwen.” Bovendien: het kan sowieso geen kwaad om daken te inspecteren, dat heeft de briefschrijver (ongewild waarschijnlijk) in ieder geval bereikt. Je weet nooit wat je boven het hoofd hangt. Wat je ook kunt doen, zo stelt iemand voor: “Uitnodigen en aanhouden, dan heb je ze toch.”