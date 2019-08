Vijf mensen zonder bagage op reis door storing Eindhoven Airport: derde mankement in twee weken tijd

Eindhoven Airport kampte zaterdag opnieuw met een storing in het bagagesysteem. Vijf mensen zijn zonder bagage vertrokken met het vliegtuig. Hun bagage wordt nagezonden. Het is de derde keer in twee weken tijd dat een storing in het bagagesysteem problemen oplevert.

De storing werd om elf uur ontdekt en iets voor halfeen opgelost. Volgens Eindhoven Airport hebben de problemen niet tot vertraagde vluchten geleid.



Dat was de vorige twee keer wel anders: het is de derde keer in korte tijd dat het bagagesysteem in Eindhoven hapert. Dat gebeurde ook al op donderdag 8 augustus en dinsdag 13 augustus. In beide gevallen leidde de storing tot veel vertragingen. Ook misten tientallen passagiers hun vlucht.

