Roofpoging door mannen met skeletmasker, slachtoffer ontkomt

Drie mannen met een mondkapje voor hebben afgelopen zondag een inwoner van Roosendaal proberen te beroven. Op het mondkapje was de afbeelding te zien van een kaak. De roofpoging was in een brandgang bij de Toussaintlaan in Roosendaal.

De man werd ook bedreigd met een mes en in een houdgreep genomen. Toch wist hij te ontkomen, zonder dat de daders hem ook maar iets afhandig hebben kunnen maken.

De belagers waren donker gekleed en renden nadat hun poging was mislukt via de Toussaintlaan weg richting de Rodenbachlaan. Agenten hebben nog wel een politiehond ingezet, maar dit heeft niet tot een aanhouding geleid.



Politie zoekt getuigen

Voor zover bekend is er nog steeds geen verdachte opgepakt. De politie is op zoek naar getuigen.



Het slachtoffer was die nacht vanuit het centrum van Roosendaal op weg naar huis. Toen hij door de brandgang bij de Toussaintlaan liep, werd hij van achteren rond zijn nek vastgepakt. Vervolgens werd er een mes tegen hem aangedrukt en zijn portemonnee opgeëist. Er viel echter niets te halen.