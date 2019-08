Wat een hondenweer! Maar in Best vieren ze ondanks de hoosbuien volop feest [FOTO'S]

Het centrum van Best telt vrijdag, zaterdag en zondag een heleboel straatartiesten. Er zijn verschillende podia waarop bands en cabaratiers optreden, waaronder ook lokale talenten 'Jeroens Clan'. In het verderop gelegen Wilhelminapark is een heus festivalterrein ontstaan. Midden in het dorp, tussen de woningen.

Onze fotograaf heeft zaterdag foto's gemaakt. Je kunt ze bekijken in deze slideshow:

Feest vergeten

Tweehonderd jaar is een groot jubileum voor de gemeente, dat moest natuurlijk gevierd worden. De gemeente vroeg inwoners om initiatieven, een aantal van deze plannen vindt deze zomer en in het najaar plaats. Maar een groot feest, dat stond niet op het programma.

Een gemiste kans vond onder andere ondernemer Jos van Alphen. "Een feest hoort er echt bij. We hebben met een aantal mensen het initiatief opgepakt om dit festival te organiseren, daarvoor kregen we budget vanuit de gemeente. Het is ontzettend veel werk geweest, het moest in acht maanden gebeuren. Maar het heeft goed uitgepakt."

De gemeente is wel een ontbrekende factor in het geheel, want Alaparada is vooral een festival en heeft verder geen historisch tintje.

Complimenten

Het bleek niet zo gemakkelijk om binnen zo'n korte tijd een festival uit de grond te stampen. Alle 30.000 inwoners van Best werden uitgenodigd, zij konden online een gratis entreeticket downloaden. "Dat hebben we onderschat, want als je zoveel mensen aanschrijft, krijg je automatisch een heleboel vragen. Ook vanuit de buurt, want het is de eerste keer dat er in dit park zo'n groot festival plaatsvindt."

In de voortuin genieten van Alaparada!

In de buurt zit Richard van Bijsterveld te genieten van het festival. In z'n voortuintje, met een pilsje in de hand en sfeerverlichting aan de omheining vertelt hij over de zorgen die hij in eerste instantie had. "Ik was er wel een beetje huiverig voor ja, dat hier voor de deur zo'n groots festival georganiseerd zou worden. Zou dat wel goed gaan? Maar dit mogen ze van mij best vaker doen. Het is prima georganiseerd. Complimenten voor de organisatie."

Rond de klok van acht uur loopt het terrein vol en het water komt met bakken uit de hemel. Iedereen zoekt een enigszins droog onderkomen of verstopt zich onder een zeiltje.

Ties past een sublieme marketingtruc toe en verkoopt binnen vijf minuten al z'n poncho's.

De 12-jarige Ties doet op dat moment goede zaken. Hij bracht poncho's mee en verkoopt ze voor 3 euro per stuk ('Koop hier je poncho's, want Di-rect gaat het regenen'). In vijf minuten tijd is hij helemaal uitverkocht. "Ik had maar tien poncho's bij me maar ik heb zeker dertig euro verdiend."

Het lumineuze idee kwam van zijn vader, een groot Di-rect fan. Na deze regenbuien wordt al het plastic voor de rest van de avond opgeborgen.