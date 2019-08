Man (20) uit Cuijk bedreigt jongen (12) met mes en spuit pepperspray in zijn ogen

Een 20-jarige man uit Cuijk is zaterdagavond opgepakt omdat hij eerder op de dag een 12-jarige plaatsgenoot zou hebben mishandeld en bedreigd. De jongen werd onder meer met een mes bedreigd en kreeg pepperspray in zijn ogen gespoten.

De 12-jarige jongen was ’s middags in het centrum van Cuijk met wat vrienden. Plots werd hij aangevallen door de 20-jarige verdachte. Het is nog onduidelijk wat daar de aanleiding voor was.

Vechtpartij

Daarop ontstond een vechtpartij waarbij het slachtoffer enkele klappen opliep. De verdachte bedreigde het slachtoffer met een mes en spoot pepperspray in zijn ogen. Vervolgens ging de man er vandoor. De 12-jarige jongen bleef achter met lichte verwondingen.

Rond kwart voor elf kon de man uit Cuijk worden opgepakt in zijn woning.