Ruzie loopt uit de hand: bedreigingen en poging tot doodslag in Bavel

De twee verdachten kwamen naar Bavel om een privékwestie op te lossen. Daar zijn bedreigingen bij geuit. Het is nog niet bekend wat er exact is gebeurd. Wel nam de politie de auto van de twee verdachten in beslag. Deze is voor onderzoek meegenomen. De politie onderzocht de omgeving maar kon op het terrein geen vuurwapens of bommen vinden. Agenten vonden bij een staldeur de bumper van de auto. Mogelijk heeft de bestuurder op een of meerdere mensen in willen rijden.

Arrestatieteam

Volgens omstanders zou er bij de aanhouding van de man en vrouw een arrestatieteam aanwezig zijn geweest. Agenten ter plaatse wilden er niets over zeggen.