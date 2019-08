Zomerweer op komst: dit weekend 30 graden, geen regen meer

Goed nieuws voor wie de regen in augustus beu is: enkele hogedrukgebieden passeren langzaamaan onze landsgrenzen. Naast minder regen, betekent dat ook hogere temperaturen. Vanaf vrijdag kunnen de temperaturen zelfs oplopen tot 30 graden, stellen de meteorologen van Weer.nl.

Van het betere weer is maandag en dinsdag nog weinig te merken. Zon en regen wisselen elkaar dan nog steeds af. Aan dat grillige weer komt pas woensdag een einde: vermoedelijk blijft het dan in de gehele provincie droog.

Donderdag en vrijdag stijgt de temperatuur enkele graden. Met 25 graden kan het dan al zomers warm worden in Brabant, al blijven de nachten fris. In het weekend stroomt warme lucht ons land binnen, ook in Brabant kan het dan op beide dagen dertig graden worden.