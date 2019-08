Ongelofelijke en speciale dag voor motorcrosser Glenn Coldenhoff: 'Dit is echt gigantisch'

“Het is lang geleden dat ik een Grand Prix gewonnen had, dus het was een ongelofelijke dag”, zegt hij een dag na de overwinning in Italië. “Ik heb bovendien nog nooit 1-1 gereden in de koningsklasse, dat ik beide manches won. Dus dat maakt het helemaal een speciale dag.”

Op zaterdag had Coldenhoff al een goed gevoel over de race. “Ik had het gevoel dat ik kon gaan winnen. Uiteindelijk heb ik met overmacht gewonnen. In de eerste manche heb ik flink moeten strijden, maar wist ik uiteindelijk wel de koppositie te pakken. In de tweede manche heb ik van begin tot einde op kop gereden. Echt gigantisch.”

Glenn Coldenhoff is enorm blij, luister hier het verhaal van de motorcrosser.

Vertrouwen

Coldenhoff ging eind vorig jaar hard onderuit, hij hield een polsfractuur en drie gecomprimeerde ruggenwervels over aan de crash. De weg terug was een lange, maar nu blijkt met succes. "Het heeft gigantisch veel tijd ingenomen. Ik was ook naar een ander team gegaan, maar door de blessure heb ik het testwerk in de winterperiode totaal gemist. Voor de Grand Prix in België hebben we een paar dingen verandert aan de motor, dat is heel goed in de smaak gevallen. Door het podium daar groeit het vertrouwen. Natuurlijk word ik ook steeds fitter en sterker. En op een goede dag zie je dan toch wat ik in huis heb.”

“Als je kijkt naar het kampioenschap, daar ben ik nu van plaats zeven naar plaats vijf gegaan. Er zijn wat toppers weggevallen door blessures, maart dat hoort bij onze sport. Als je ziet dat ik nu vijfde sta… dat had ik begin van het jaar echt niet verwacht", sluit Coldenhoff af.