'Webcamafperser Aydin C. wil naar Canada en stopt juridische strijd in Nederland'

TILBURG -

Webcamafperser Aydin C. uit Tilburg trekt zijn cassatieprocedure tegen zijn veroordeling in. Dit zegt hij in een handgeschreven brief die hij aan de redactie van Hart van Nederland heeft gestuurd. Door de cassatieprocedure in te trekken hoopt C. dat hij sneller aan Canada kan worden uitgeleverd. Daar wordt hij vervolgd in de zaak van de Canadese tiener Amanda Todd.