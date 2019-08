Het hele kabinet komt naar Hotel Bos en Ven in Oisterwijk en dus doet de tuinman beter zijn best

In de eetzaal worden extra stoelen neergezet. Buiten klinkt het geloei van bladblazers. Iedereen bij Hotel Bos en Ven maakt zich klaar voor de komst van het kabinet. Hovenier Jurgen Kepers veegt met een hark bladeren bij elkaar: "We zijn vanochtend al om half acht begonnen om alles netjes te maken. Het is niet zo dat we dit speciaal doen omdat de ministers komen. Want dit doen we elke maand. Maar we werken nu wel extra hard door en doen iets beter ons best", zegt hij lachend.

Hovenier Jurgen Kepers is hard aan het werk om het terrein rondom hotel Bos en Ven netjes te maken (Foto: Imke van de Laar)



Kepers vindt het wel bijzonder dat er zo'n hoog bezoek naar Oisterwijk komt. "Leuk, dan kunnen de ministers ons werk zien."

Ook binnen in het hotel is alles spik en span voor het bezoek van het kabinet. De kamer waar ze gaan vergaderen blijft geheim. Maar de zaal waar de ministers en staatssecretarissen gaan lunchen en dineren, mogen we wel even zien.

Historische plek

Dat het kabinet de heidag in Hotel Bos en Ven houdt, komt door een uitnodiging van burgemeester Hans Janssen. En daar is hij best trots op. "Ja, het is een unieke gebeurtenis, heel mooi. Net voor de zomer kreeg ik het bericht dat ze het heel mooi zouden vinden om naar Oisterwijk te komen en dat ze op de uitnodiging ingingen."

Het hotel is een historische plek voor het kabinet. Janssen: "In november 1944 kwamen ministers van het oorlogskabinet vanuit Londen aan op vliegveld Eindhoven. Zij hadden een plek nodig om te vergaderen in bevrijd Zuid-Nederland. Dat is toen in Oisterwijk gebeurd, in Hotel Bos en Ven."

Eer en groot genoegen

Janssen zal het kabinet samen met de commissaris van de Koning ontvangen. En hij mag de ministers en staatssecretarissen toespreken. Wat hij precies gaat zeggen, wil hij nog niet vertellen. Maar een klein tipje van de sluier wil hij wel alvast oplichten. "Het is een eer en een groot genoegen. Dat zullen mijn eerste woorden zijn."