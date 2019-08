Frans zoekt nieuw thuis voor zijn mega-archief met spullen uit de Tweede Wereldoorlog

Onlangs werd Frans Govers tachtig en kwam het besef dat hij niet het eeuwig leven heeft. Wat hij wel heeft, is een omvangrijk archief met heel veel originele Brabantse documenten en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. "Ik wil mijn vrouw en kinderen er niet mee opzadelen als ik er niet meer ben en daarom wil ik nu regelen dat het allemaal een goed onderkomen krijgt", zegt Govers terwijl hij in zijn bomvolle werkkamer staat.

Tas uit Dachau

In het archief zitten veel bronnen, die Frans gebruikt heeft voor de zeventien historische boeken die op zijn naam staan. "Mijn belangrijkste werk is: Corridor naar het verleden", zegt Frans. Verder schreef hij ook 'Pyamahouse' over de opvang van piloten in Erp en 'Stemmen uit Dachau' over de terugkeer van religieuze gevangenen in ons land. Frans laat vol trots originele brieven en dagboeken zien, die hij gebruikte om dit boek te schrijven. Ook een leren tas, die destijds mee ging naar concentratiekamp Dachau, zit in zijn collectie.

Nieuw huis

"Ik wil niet dat het archief in delen verdwijnt en in de archiefkasten van verschillende gemeentes terecht komt", zegt Frans. "Het hoeft niet meteen de deur uit, ik hou het graag nog even om me heen." Frans hoopt wel nu te kunnen afspreken dat het archief, na zijn dood of als hij gaat verhuizen, als geheel een goeie plek krijgt.

Wens

Ton de Looijer van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), het centrum voor de geschiedenis van Noord-Brabant, heeft wel interesse in het archief van Frans. "We moeten wel kijken welke stukken in onze collectie passen", zegt De Looier. Dus het is de vraag of de wens van Govers, om zijn archief bij elkaar te houden, uit komt.