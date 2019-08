Grote stroomstoring in Zuidoost-Brabant weer verholpen

EINDHOVEN -

In Zuidoost-Brabant zaten maandagmiddag 26.000 huishoudens zonder stroom vanwege een brand in een transformatorhuisje in Aarle-Rixtel. De stroom viel onder meer uit in Helmond, Gemert, Bakel, Elsendorp, Boerdonk, Milheeze, Nuenen, De Rips, Lieshout, Handel en Beek en Donk. Rond zes uur meldde netwerkbeheerder Enexis dat het probleem was verholpen.