Boosheid om langere goederentreinen door Vught: 'Ik word twee tot drie keer wakker'

Ze zijn het zat, de mensen die aan het spoor wonen. Ze liggen wakker van de treinen en hun huizen trillen kapot. Het nieuws dat er vanaf december meer personentreinen en langere goederentreinen gaan rijden, valt dan ook niet goed. Helemaal niet in Vught, waar veel mensen aan het spoor wonen en de overlast door goederentreinen groot is.

Bekijk in de video de reactie van bezorgde omwonenden:

Een paar meter extra maakt wel degelijk uit

De goederentreinen die nu over het Brabantse spoor rijden zijn gemiddeld 650 meter lang. Maar die mogen vanaf december gemiddeld 740 meter lang worden. Dat lijkt niet zo veel, maar die extra lengte van 90 meter, volgens de omwonenden wel degelijk uit.

Nico van den Heuvel van comité 'Goederentreinen Nee' legt uit: "Als treinen langer worden, dan worden ze ook zwaarder. Zwaardere treinen veroorzaken meer trillingen. En dat zorgt weer voor meer schade aan huizen en wakker liggende mensen."

Salamitactiek

Van den Heuvel woont zelf ook langs het spoor en vecht al jaren tegen de goederentreinen. "Dit is salamitactiek van ProRail. Elke keer worden de treinen iets langer. Dat is ontoelaatbaar in bewoonde gebieden. Ik word er regelmatig twee tot drie keer per nacht wakker van en dat is niet gezond."

Comité 'Goederentreinen Nee' gaat de handen ineen slaan met 31 andere actiecomités in heel Nederland. Ze hopen zo een vuist te kunnen maken tegen de plannen. "Wij willen minder en het liefst zelfs helemaal geen goederentreinen meer door bewoond gebied."