Megan (15) overleden bij steekpartij: 'Meisje in de bloei van haar leven weggerukt'

"Dit is heel heftig, dit is echt het laatste wat je als school wil meemaken." Dit vertelt Gijs van Wijlen, rector op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda, in een reactie op het overlijden van de 15-jarige Megan. Zij werd maandagmiddag om het leven gebracht. "Dit is niet zoals het hoort te gaan."

"Megan was een rustige, creatieve leerling", omschrijft de rector haar. "Ze was wat meer op de achtergrond, maar ze was er altijd voor haar klas."

Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn in deze periode van groot verlies

Megan zou dit jaar naar de vierde klas van de havo gaan. Haar klasgenoten zijn maandagavond opgevangen op school. "Leerlingen die vorig jaar bij haar in de klas zaten en dit jaar bij haar in de klas zouden zitten, zijn vanavond met hun ouders bij elkaar gekomen", vertelt Van Wijlen. Ook leraren waren hierbij aanwezig. "Ze konden met elkaar praten over deze gebeurtenis."

Ritme en aandacht

Dinsdag begint de school weer. "Vandaag moest iedereen z'n rooster ophalen, maar morgen beginnen de lessen weer. En die lessen laten we gewoon doorgaan", zegt Van Wijlen. "Onze ervaring leert dat het goed is om aandacht te besteden aan zoiets verdrietigs, maar dat het voor leerlingen ook fijn is om een ritme te hebben.

Voor Megan wordt dinsdag een gedenkhoekje ingericht. "Hier kunnen leerlingen stilstaan bij haar of iets opschrijven." Dinsdagochtend komen de leraren voor aanvang van de lessen bij elkaar om te kijken wat er verder nog nodig is.

'Bloei van haar leven'

Net als de school is ook de loco-burgemeester Paul de Beer geschokt door het overlijden van Megan. "Het is vreselijk dat een meisje in de bloei van haar leven is weggerukt." Dit schrijft loco-burgemeester Paul de Beer van de gemeente Breda als reactie op het overlijden van het 15-jarige meisje Megan. "Ik leef erg mee met de familie, vrienden en klasgenoten van het slachtoffer."

Er zijn allerlei geruchten, maar aan mij is hier niets over bevestigd

De loco-burgemeester staat in zijn reactie ook stil bij de 16-jarige verdachte in deze zaak. "En dat een minderjarige verdachte is opgepakt, is niet te bevatten (...) In het besef van alle verdriet en boosheid die dit oproept bij iedereen die het meisje goed kent, is het belangrijk om er voor elkaar te zijn in deze periode van groot verlies", stelt hij.

'Allerlei geruchten'

De verdachte zou op dezelfde school als het slachtoffer zitten. "Er zijn allerlei geruchten, maar aan mij is hier niets over bevestigd", zegt rector Van Wijlen. "Mocht dat zo zijn, dan is dat een nieuwe situatie waar we als school naar kijken."

Bij het huis van het meisje in de Bilderdijkstraat in Breda brandt een kaarsje. Veel mensen in de buurt kenden haar en zijn dan ook diep geraakt dat ze vandaag door geweld om het leven is gebracht.

Eerder meldde Omroep Brabant bewust niet de naam van het slachtoffer. Nu de school dit wel doet, zullen wij haar voornaam in onze berichtgeving gebruiken.