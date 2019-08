Brabant telt 60 verkeersdoden in eerste halfjaar 2019, 'We veroorzaken de ongelukken zelf'

STAR heeft het aantal verkeersdoden van januari tot en met juli van dit jaar vastgesteld. In totaal zijn er in ruim een half jaar zestig verkeersdoden te betreuren. Dat is, met uitzondering van 2018 waarbij de teller na ruim een half jaar op 83 stond, het hoogste aantal sinds 2014 na een half jaar.

Het aantal verkeersdoden in onze provincie van januari tot en met juli:

2014: 42

2015: 56

2016: 47

2017: 55

2018: 83

2019: 60

In de onderstaande grafiek is de stijging van het aantal verkeersdoden per jaar goed te zien. De lijn van 2018 en 2019 liggen boven de lijn die het gemiddelde van januari tot en met juli aangeeft.

Het aantal verkeersdoden in Brabant van januari tot en met juli in 2014-2019

2018 was een duidelijke uitschieter vergeleken met de andere jaren. Verkeersdeskundige Ruud Hornman verklaarde destijds dat dit komt, omdat we steeds vaker zijn afgeleid door mobiele telefoons en doordat het op de weg steeds drukker is. In totaal vielen er dat jaar 150 verkeersdoden.

LEES OOK: Meeste verkeersdoden vallen in Brabant: 150 slachtoffers in 2018

Maatregelen

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de provincie richten zich sinds 2016 met de campagne 'Brabant gaat voor NUL verkeersdoden' op het verminderen van het aantal verkeersdoden. Per jaar investeert de provincie daarom 200 miljoen in de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, waar de meeste ongelukken gebeuren. Zo worden onder meer rotondes aangelegd, te smalle wegen verbreed, onoverzichtelijke bochten aangepast, vangrails aangebracht en verkeerslichten geplaatst.

De campagne richt zich ook op het beïnvloeden van het rijgedrag. Daarom bezoekt een team van VVN dinsdag de Technische Universiteit Eindhoven om 'Shotgun' onder de aandacht te brengen. Dit project is gericht op jongeren en afleiding in het verkeer.

Er wordt dus veel geld en tijd geïnvesteerd in het nemen van verschillende maatregelen. Maar dit heeft nog niet geleid tot een afname van het aantal verkeersdoden.

'Verplicht een snelheidsbegrenzer op iedere auto'

Volgens Hornman is het utopie dat het aantal verkeersdoden teruggebracht kan worden naar nul. "We veroorzaken de ongelukken zelf door ons gedrag. Het rooien van bomen om de wegen verder te verbreden, heeft daarom geen zin. Wat mij betreft worden alle auto's morgen verplicht voorzien van een snelheidsbegrenzer, zodat je niet meer harder kunt rijden."

Economische omstandigheden

Volgens verkeersdeskundige Ruud Hornman hangt het aantal dodelijke slachtoffers op de weg samen met de economische omstandigheden in ons land. "Als het minder goed gaat met de economie, hebben minder mensen werk en worden er ook beduidend minder kilometers gereden", zegt hij. "De kans op fatale ongelukken is dan minder groot. Trekt de economie aan, dan neemt de verkeersdrukte juist toe en daarmee ook het risico op ongelukken en verkeersdoden."

De cijfers van 2019 kunnen nog veranderen. Dat heeft ermee te maken dat de cijfers aan het einde van het jaar nog eens gecontroleerd worden op de ’30-dagen regel’ . Die zegt dat als iemand binnen 30 dagen komt te overlijden aan zijn verwondingen van het ongeval, dan is het officieel een verkeersdode. Vaak vindt nog diepgaand onderzoek plaats waaruit later kan blijken dat zelfmoord of onwelwording de oorzaak is. Dan is het officieel geen verkeersdode.