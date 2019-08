Man (23) zit urenlang bekneld in auto na crash tegen boom

HEERLE -

Een 23-jarige man heeft in de nacht van maandag op dinsdag urenlang bekneld gezeten in zijn auto na een ernstig ongeluk op de Moerstraatseweg in Heerle. Omwonenden zouden rond twee uur een klap hebben gehoord. Pas anderhalf uur later zag een voorbijganger de zwaarbeschadigde auto die tegen een boom langs de weg was gebotst. Het slachtoffer raakte zwaargewond.