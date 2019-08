Auto ramt lantaarnpaal en slaat drie keer over kop, bestuurder bekneld

Bij een ongeluk op de Vossenbeemd in Helmond is een automobilist maandagavond zwaargewond geraakt. De auto waarin de man zat, raakte volgens omstanders na een inhaalactie de stoeprand. Daarbij verloor het slachtoffer de controle over het stuur. De auto ramde een reclamebord en reed een lantaarnpaal uit de grond. De wagen zou drie keer over de kop zijn geslagen.

De bestuurder zat bekneld in de auto. De brandweer heeft hem bevrijd. Een traumahelikopter landde. De arts heeft het ambulancepersoneel ondersteund. Daarna is het slachtoffer zwaargewond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Weg dicht

Veel brokstukken kwamen op de weg terecht. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd. De weg was anderhalf uur afgesloten voor het verkeer. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend.