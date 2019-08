Verdachte (16) is bekende van vermoorde Megan (15), bevestigt politie

De 16-jarige jongen die verdacht wordt van het doden van Megan (15) in Breda, is een bekende van haar. Dat bevestigt de politie. Megan, overleed kort nadat de verdachte zichzelf meldde op het politiebureau. Bekenden van het slachtoffer melden dat hij het vriendje van Megan was.

Dinsdag wordt de verdachte verhoord en doet de politie onderzoek in het huis van Megan in de Bilderdijkstraat. De politie doet ook onderzoek in de buurt. Burgemeester Paul Depla heeft de buurt dinsdagmiddag toegesproken en de woning bezocht.



De 16-jarige verdachte heeft inmiddels een advocaat. Er werken op dit moment tien rechercheurs aan de zaak.

Megan zou dinsdag beginnen aan het vierde jaar van de havo. Haar klasgenoten zijn maandag in de avond opgevangen op school. Leerlingen die vorig jaar bij haar in de klas zaten en dit jaar weer bij haar in de klas zouden zitten, zijn gisteravond met hun ouders bij elkaar gekomen. Dinsdag hangt de vlag halfstok bij de school.

Bij het huis van het meisje in de Bilderdijkstraat in Breda brandt een kaarsje. Veel mensen in de buurt kenden haar en zijn diep geraakt dat ze om het leven is gebracht. Zij komen dinsdag bijeen om met elkaar over de heftige gebeurtenis te praten met een wijkagent.

Een bejaarde man die in de straat van Megan woont kan het verlies dinsdag nog altijd amper beseffen. "Ze kwam altijd hierlangs tijdens het wandelen, met haar moeder of met haar oma. Het was een schat van een meid, dit is amper te bevatten", vertelt hij.

Eerder meldde Omroep Brabant bewust niet de naam van het slachtoffer. Nu de school dit wel doet, zullen wij haar voornaam in onze berichtgeving gebruiken.