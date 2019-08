Wim (89) houdt met de schoffelclub het kerkhof onkruidvrij: 'Het gaat allemaal niet meer zo vlug'

Meer dan 25 jaar maakt Wim al schoon op het kerkhof. Hij komt gewoon nog op de fiets. "Dat gaat prima, alleen het lopen gaat niet meer zo goed." En dus ruilt Wim de schoffel meteen in voor een wandelstok als hij pauze neemt en richting de koffie gaat. "Het gaat allemaal niet zo vlug meer, maar ja."

'Lekker kletsen'

Een beetje op de hoogte blijven van het wel en wee in Mierlo-Hout. Daar is het deze vrijwilligers op leeftijd om te doen. "Ik klets heel graag", zegt Jan. "Als ik niks meer zou mogen zeggen, bleef ik thuis." Wim: "Het is gewoon voor de gezelligheid, lekker een bietje buurten." Het hele kerkhof wordt in de tussentijd met de hand geschoffeld.

"Wat de laatste roddels uit Mierlo-Hout zijn? Dat weten we nog niet, dat horen we zo bij de koffie." De lokale bakker voorziet Wim, Jan en de rest van de club altijd van appelflappen, ook dat is traditie.

'Ons vader en moeder liggen hier'

Het kerkhof in Mierlo-Hout is een plek waar veel bekenden van Wim en Jan liggen. "Ons vader en moeder liggen hier", zegt Jan. "Daar heb ik al heel wat langsheen geschoffeld. Deze vrouw hier kende ik ook", wijst hij. "Zij poetste altijd in de kerk."

Ook liggen er veel bekenden van Wim, die uit een gezin van tien kinderen komt. "Mijn vader en moeder liggen hier. En zes van mijn broers en zussen zijn ook overleden inmiddels."

Deze schoffelclub houdt het kerkhof onkruidvrij.



'Petje af'

Wim en Jan hopen allebei nog erg lang door te gaan met schoffelen. "Ik verveel me er nog niet mee", zegt Jan. Hun (veel jongere) medeschoffelaar Jan Roefs heeft veel respect voor de vrijwilligers.

"Echt petje af, bijna negentig en dan nog hier op de fiets komen. Het laat de betrokkenheid van de gemeenschap hier zien. En dat hebben we echt nodig."