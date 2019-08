Droogte en Letterzetter fataal voor Fijnspar Leenderbos: 'Hier is geen redden meer aan'

De droge zomer van vorig jaar en de Letterzetter, een keversoort, zijn honderden Fijnsparren in het Leenderbos fataal geworden. De schors van de bomen is opgegeten door de Letterzetter en de bomen ogen bruin in plaats van groen.

Van veraf zijn de Fijnsparren al te zien in het Leenderbos. Lichtbruin steken ze af bij de groene bomen er omheen. "Hier is geen redden meer aan", zegt boswachter Erik Schram. Deze week is Staatsbosbeheer daarom begonnen met het omzagen van honderden dode Fijnsparren. Het gaat om zo'n twee hectare bos. De boswachter denkt dat de natuur zich zal herstellen en er andere boomsoorten voor in de plaats komen.

Kappen

Het zagen en kappen van bomen door Staatsbosbeheer kan nog wel eens zorgen voor de nodige kritiek. Maar je hoeft geen boswachter te zijn om te kunnen zien dat deze bomen hopeloos verloren zijn. Volgens Boswachter Erik Schram zal de Fijnspar uit het Leenderbos verdwijnen. "In Oostenrijk in de Alpen doet de Fijnspar het veel beter, omdat het daar minder droog is."

Schram zegt dat het zaak is dat in de toekomst bomen geplant worden die beter zijn bestand tegen de klimaatsverandering, de droogte en de Letterzetter. Je moet dan denken aan soorten als Esdoorns, Winterlinden, Zomereiken en Kersenbomen. Loofbomen zijn sowieso beter bestand tegen de droogte, aldus de boswachter.

Het hout van de bomen die nu gekapt worden, zal in de bouwmarkt belanden.