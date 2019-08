Dood van Megan (15) heeft enorme impact, burgemeester op bezoek bij buurtgenoten

Buurtgenoten kwamen dinsdagmiddag rond één uur bijeen om over de zaak te praten met de burgemeester. "Het heeft een enorme impact op de stad. Iedereen denkt: het zal maar je eigen kind zijn", vertelt Depla, die de verzamelde groepjes met bewoners een voor een aansprak tijdens zijn bezoek.

Ook sprak Depla met de rechercheurs van de politie en heeft hij het huis van Megan bezocht. "Maar ik kan geen vragen beantwoorden over wat er precies is gebeurd. Dat is iets wat mensen natuurlijk wel willen weten." De naaste buren van Megan zijn later thuis door de burgemeester bezocht.

Depla realiseert zich dat 'steekincidenten' recent geen zeldzaamheid zijn in Breda. “Ik ben nu vooral bezig met het verdriet van de mensen hier. Pas daarna komt het veiligheidsgevoel. Maar het mag niet zo zijn dat er zomaar wordt gestoken in de stad. Zeker niet als daar slachtoffers bij vallen, en al helemaal niet als ze zo jong zijn.”

'Minderjarige verdachte verhoord'

Een 16-jarige jongen meldde zich maandag op het politiebureau en werd gearresteerd op verdenking van de steekpartij. Bekenden van Megan melden dat de 16-jarige verdachte ooit het vriendje van Megan was. De politie bevestigt alleen dat ze elkaar kenden. Dinsdag wordt de 16-jarige verdachte verhoord en doet de politie onderzoek in het huis van Megan in de Bilderdijkstraat.

Het meisje woonde met haar moeder in het huis in de Bilderdijkstraat. Ze was alleen thuis toen hulpdiensten haar zwaargewond vonden. Bij het huis in de Bilderdijkstraat in Breda branden kaarsen en zijn bloemen neergelegd. Veel mensen in de buurt kenden haar.

Megan zou dit jaar de stap naar de vierde klas van de havo maken. Haar klasgenoten zijn maandag opgevangen op school. Leerlingen die vorig jaar bij haar in de klas zaten en dit jaar weer bij haar in de klas zouden zitten, zijn gisteravond met hun ouders bij elkaar gekomen.

In de buurt overheerst het verdriet. De buurtgenoten zoeken steun bij elkaar. Een bejaarde man die in de straat van Megan woont kan het verlies dinsdag amper beseffen. "Ze kwam altijd hierlangs tijdens het wandelen, met haar moeder of met haar oma. Het was een schat van een meid, dit is amper te bevatten", vertelt hij.

De naaste buurvrouw was vroeger oppas van Megan. "Het is onbegrijpelijk. Ik heb niets gehoord of gezien, maar het idee is vreselijk."

Eerder meldde Omroep Brabant bewust niet de naam van het slachtoffer. Nu de school dit wel doet, zullen wij haar voornaam in onze berichtgeving gebruiken.