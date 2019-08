Een prachtige paarse wereld, de heide staat in bloei [FOTO'S]

Ook de heide in de Loonse en Drunense Duinen staat in bloei. (Foto: Karin Kamp)

Ook in Stiphout is het genieten. (Foto: Willem van Nunen)

Nu de zomer langzamerhand z'n einde nadert, kleuren veel natuurgebieden in Brabant ineens purper op. De heide staat in bloei, en dat levert schitterende plaatjes op.

De paarse velden zijn onder meer te zien in natuurgebied de Kampina in Oisterwijk, het Mastbos in Breda en bij de Loonse en Drunense Duinen bij Udenhout. Maar ook op de Strabrechtse Heide in Heeze en de Slabroekse Heide bij Uden kun je door een kleurrijke zee van heidebloempjes wandelen.

Wacht niet te lang, want half september is de heide alweer uitgebloeid.