Man die met hakmes dreigde doodgeschoten door politieman, agent valt niets te verwijten

De agent die op 12 maart dit jaar in Etten-Leur een man neerschoot, valt niets te verwijten. Hij handelde uit noodweer, zo concludeert het Openbaar Ministerie (OM) in Breda na onderzoek door de Rijksrecherche. Het 57-jarige slachtoffer overleed in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij was dreigend op een agent afgekomen en negeerde zowel bevelen als waarschuwingsschoten van de politie.

Het slachtoffer was die ochtend in de buurt van de Geerkade in Etten-Leur gezien, terwijl hij op straat liep met een hakmes in zijn hand. Hij gedroeg zich agressief en bedreigde mensen die hij tegenkwam.

Gericht geschoten

Ondertussen was de politie gealarmeerd en die vond de man op de Muldersweg. Toen agenten hem op ongeveer tien meter naderden, werd hem dringend gevraagd te blijven staan en het mes te laten vallen. De man ging er niet op in en kwam, met het wapen in de hand, op één van de agenten af. Nadat er twee waarschuwingsschoten waren gelost, liep de man nog harder in de richting van een agent. Ook hield hij het mes omhoog. Daarna werd gericht op hem geschoten. Dat gebeurde rond acht uur. Het slachtoffer overleed dezelfde morgen nog in een ziekenhuis.



Schrikreacties na schoten

Het OM ziet het vuurwapengebruik van de agent als noodweer, omdat hij werd bedreigd door de man. Hij kon op dat moment alleen nog terugvallen op zijn dienstwapen. Uit het persbericht van het OM wordt niet duidelijk hoe vaak er op de man is geschoten.



Volgens een getuige werden er vijf kogels afgevuurd. "Het is maar goed dat er verder niemand meer op straat was, anders waren er misschien nog meer gewonden gevallen", zo vertelde deze aangeslagen man. Ook burgemeester Miranda de Vries reageerde geschrokken.

