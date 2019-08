Meerdere ongelukken in paar maanden tijd met glijbaan in Hemelrijk, park sluit attractie opnieuw

De 8-jarige dochter van Jessica van Os liep eind juni zeven hechtingen in haar hoofd op toen ze van de grote glijbaan afging in het speelgebied. “Mijn dochter werd twee keer gelanceerd en kwam met haar hoofd op de ijzeren rand van de glijbaan.” In het ziekenhuis in Uden kreeg het meisje bij haar oog de zeven hechtingen.

Het 8-jarige meisje kreeg zeven hechtingen naast haar oog (Foto: Jessica van Os).

Eerder op dinsdag meldde een woordvoerder van Hemelrijk dat er nooit eerder incidenten waren met de glijbaan. Later kwam het pretpark met een uitgebreide verklaring waarin stond dat de baan onder de loep werd genomen.

Na dit ongeluk met de 8-jarige dochter van Jessica heeft het park meteen actie ondernomen en de glijbaan gesloten. “Er is onder andere een bord met veiligheidsinstructies voor het gebruik van de glijbaan geplaatst om het nog veiliger te maken voor de bezoekers. De veiligheid van bezoekers is het allerbelangrijkste en moet dus altijd gegarandeerd kunnen worden”, zegt de woordvoerster van Hemelrijk.

Kleinkind op schoot

In juli ging de glijbaan weer open en ging het al snel weer mis. Lizeth van Arkel uit Tilburg werd met haar kleinkind op schoot gelanceerd van de grote glijbaan. “Ik werd snel geholpen door mensen uit het park en heb van de eigenaresse ook een paracetamol gehad.”

Lizeth heeft na het incident met de eigenaresse van Hemelrijk gesproken. “Zij vertelde mij dat er al meerdere incidenten op deze glijbaan waren geweest en dat de glijbaan dicht ging.”

Onderzoek

Afgelopen weekend kreeg Hemelrijk een zorgwekkende video te zien van een jongetje die ook gelanceerd werd op de glijbaan. “Naar aanleiding van het bericht van de bezorgde vader is er besloten de glijbaan opnieuw te sluiten. Het filmpje is tevens naar de leverancier gestuurd voor nader onderzoek. Tot er nieuwe aanpassingen zijn gedaan, blijft de glijbaan gesloten.”

De glijbaan is één van de attracties in het nieuwe speelgebied De Oervallei. Dat gebied werd in april dit jaar geopend.

