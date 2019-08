Stinkende mestverwerker Den Ouden weer in overtreding, productie opnieuw stilgelegd

Mestverwerker Den Ouden in Helmond heeft vorige week opnieuw de productie stilgelegd na klachten over stank. Dat meldt de provincie. De omgevingsdienst voerde op 12 augustus een geurmeting uit en kwam tot de conclusie dat het bedrijf in overtreding was. Bewoners uit de Helmondse wijk Brouwhuis klagen al jaren steen en been over de stank van de mestverwerker en het omliggende industrieterrein.

Een paar weken terug legde de mestverwerker de productie ook al stil, omdat de stank in de wijk, volgens de buurtbewoners, niet te harden was. Een oorzaak voor de stank werd toen niet gevonden. Toen het bedrijf weer begon met de productie kwamen er opnieuw tientallen klachten binnen bij de MilieuKlachtenCentrale. Inmiddels staat de teller op ruim 900 klachten dit jaar over het industrieterrein.

Op maandag 12 augustus was het dus opnieuw raak. "De omgevingsdienst heeft aan Den Ouden gevraagd welke maatregelen het bedrijf ging nemen en wanneer om deze overschrijding te doen stoppen", schrijft de provincie in een schriftelijke verklaring. "Vervolgens heeft Den Ouden besloten om de productie stil te leggen." Het is onduidelijk of Den Ouden momenteel weer in bedrijf is.

LEES OOK: Martijn verkocht zijn huis omdat hij ziek werd van de stank van mestverwerker Helmond

Zakdoek voor de mond

Buurtbewoner Martijn van Dijck wordt elke dag geconfronteerd met de stank die hangt op het industrieterrein BZOB in Helmond. Ook de afgelopen week weer. "In de wijk viel het wel mee deze keer, maar ik werk bij het industrieterrein en zag weer een heleboel mensen fietsen met de zakdoek voor de mond."

Met name afgelopen dinsdag stonk het opnieuw flink bij het industrieterrein, volgens Van Dijck. "Laten we zeggen dat ik ben blij dat mijn kantoor een filter heeft." Van Dijck hoort niet vaak dat het mestbedrijf de productie twee keer achter elkaar stil moet leggen. "Dit is echt uniek. Wellicht is de provincie het nu serieuzer aan het nemen en strenger gaan handhaven. Daar hebben wij al jaren voor gepleit."

Vervuiling rivier

Het bedrijf is eerder op de vingers getikt na een vervuiling van het riviertje de Aa. De rioolwaterzuivering moest toen worden stilgelegd. Den Ouden was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf heeft tot nu toe niet willen reageren.