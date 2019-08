Stond de autopilot van de Tesla aan of uit bij dodelijk ongeluk in Reek?

Hij voelt zich ‘van alle kanten verantwoordelijk’ voor een dodelijk verkeersongeluk dat hij in januari bij Reek veroorzaakte. Toch vraagt een 64-jarige man uit Uden zich af of de autopilot van de Tesla, waarin hij die dag reed, hem in de steek heeft gelaten. Dit zei zijn advocaat, dinsdag in Den Bosch, waar de rechter zich over het ongeval boog.

De officier van justitie toonde geen clementie en eiste 240 uur werkstraf. Ook zou de man zijn rijbewijs voor twaalf maanden moeten inleveren, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De chauffeur dacht dat hij op die 30e januari zowel de cruise control als de autopilot had ingeschakeld. Bij die laatste functie stuurt de auto onder meer zelf, maar bij hogere snelheden moet de bestuurder wel de handen aan het stuur houden. Omdat de man dacht dat de autopilot aan stond was zijn aandacht niet voor de volle honderd procent op het verkeer gericht. Hierdoor kon het gebeuren dat hij op de verkeerde weghelft terechtkwam. Met een frontale en fatale botsing tot gevolg.

Briefje voor nabestaanden

“Vooropgesteld: mijn cliënt voelt zich schuldig aan het ongeluk", zegt Bart Frencken, de raadsman van de verdachte uit Uden. "Hij heeft ook direct met een briefje contact gezocht met de nabestaanden, al is dat pas later door de politie bij hen terecht gekomen. Maar zowel vóór als na de rechtszaak hebben ze met elkaar gesproken”, aldus Frencken. Hij vertelt ook dat de verklaringen die nabestaanden deze dinsdagochtend aflegden, zijn cliënt niet koud lieten.

Maar toch. Volgens de raadsman is er onduidelijkheid over het tijdstip waarop de autopilot is ingeschakeld. Is het met andere woorden zijn cliënt te verwijten dat dit apparaat niet aanstond? Hij bepleit nader onderzoek of op zijn minst een minder zware straf, ook al is zijn cliënt minder waakzaam of zorgvuldig geweest dan wat je van een automobilist mag verwachten.