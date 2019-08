Het wordt heet in Brabant dit weekend: 'Mogelijk een hittegolf'

Na heel wat regenachtige dagen in augustus, keert de zomer eindelijk terug dit weekend. Er is zelfs kans op een hittegolf in het gebied bij Eindhoven.

Zaterdag en zondag komt de temperatuur boven de dertig graden uit. Om van een hittegolf te mogen spreken, moet het vijf dagen achter elkaar boven de 25 graden zijn. En hier moet het dan weer drie dagen warmer dan 30 graden zijn.

"Maandag is het naar verwachting 29 graden, maar als het meezit wordt het iets warmer en is sprake van een hittegolf", aldus een meteoroloog van MeteoGroup. Laat het zwembad dus nog maar even staan in de tuin en de barbecue kan ook weer uit de schuur gehaald worden!

Niet overal hittegolf

Dat de hele provincie een hittegolf kan gaan krijgen, lijkt uitgesloten. "In West-Brabant is het iets koeler dan Zuidoost-Brabant. De hittegolf vindt daarom mogelijk alleen plaats in Zuidoost-Brabant."