Gevangenen op terroristenafdeling PI Vught speelden schietgames

In de spellen worden gewelddadige gevechtssituaties zeer realistisch in beeld gebracht. Met verschillende wapens kunnen tegenstanders worden gedood. Nadat de Telegraaf vragen had gesteld, zijn tien games weggehaald van de afdeling.

Spelen Call of Duty getipt door IS

Uit een handleiding waarin Islamitische Staat (IS) tips gaf aan hun aanhangers, blijkt dat het spelen van Call of Duty werd aangeraden om zo kennis te vergaren over oorlogsgebieden en oorlogsvoering.

"Spellen waarin geweld voorkomt, achten wij niet wenselijk voor deze doelgroep", aldus woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen tegen de krant. "Er is daarom nog eens gekeken naar de aanwezige spellen."

Jasper van Vught van de Universiteit van Utrecht is deskundige op het gebied van gewelddadige games. Volgens hem is het onderzoek naar de potentiële effecten van geweld in games niet sluitend. "Onderzoeken wijzen verschillende dingen uit", zegt hij.

Agressie moeilijk te meten

"Het spelen van games kan leiden tot een bepaald verhoogd agressieniveau, maar die agressie is moeilijk te meten. Je kunt niet iemand een videospelletje laten spelen en vervolgens diegene een geweer in de handen drukken. We zien wel dat er een verhoogde hartslag is en meer zweetklieractiviteit. Maar dat zegt nog steeds niets of dit zich uit in agressief handelen in de samenleving."