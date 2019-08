Agressieve automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond en wordt geboeid afgevoerd met ambulance

Bij een ongeluk op de afrit N261 bij Waalwijk heeft een man in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn auto een lantaarnpaal uit de grond gereden. Hij raakte daarbij gewond. Toen de politie arriveerde, was de automobilist zo agressief dat ze hem in de boeien sloegen.

Ook tegen medewerkers van de ambulance ging de man flink tekeer, hij bespuugde ze meerdere keren.

Agenten mee in ambulance

De man is geboeid en met gordels om op een brancard in de ambulance gereden. Twee agenten zijn meegegaan met de ambulance om hem in de bedwang te houden.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee 's nachts. De auto raakte zwaar beschadigd. Het lijkt erop dat er al eerder een aanrijding is geweest met het voertuig. Een bergingsbedrijf heeft de auto weg getakeld.