Deel van silo ingestort bij Bruil in Geertruidenberg: harde knallen en flinke stofwolk

Tijdens werkzaamheden bij prefabbedrijf Bruil aan de Centraleweg in Geertruidenberg is woensdagochtend rond acht uur een deel van een silo ingestort. Volgens ooggetuigen is het een kwestie van tijd voordat de rest van het gebouw naar beneden komt.

“Ik hoorde een enorme knal en zag een deel van de silo naar beneden komen”, zegt ooggetuige Ferry. “Dat gebeurde met een hoop herrie. Het resterende deel hangt over en leunt nu op het gebouw eronder. Er komt rook vanaf en het geheel zakt langzaam in. Het is hier nog niet gedaan.”

Het werk bij Bruil is stilgelegd. Er waren zeven mannen aan het werk toen het incident gebeurde. Er vielen geen gewonden. “Ik heb ze er nog snel af zien springen toen het gebeurde”, vertelt een geschrokken medewerker.

Gloednieuw

De silo hoort bij een transportband waarmee de producten van Bruil in schepen kunnen worden laden. Die band is gloednieuw. “Ik heb er al weken vanuit mijn kantoor gefascineerd naar kunnen kijken”, aldus Sanne, een andere ooggetuige. “Ik vind het alleen zo vreemd dat er nog geen hulpdiensten te zien zijn.” Pas rond kwart voor tien kwamen de eerste brandweerwagens aan in Geertruidenberg.