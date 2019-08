Miljoenenschade na instorten gloednieuwe silo bij Bruil in Geertruidenberg

Het is halfnegen als de telefoon gaat van Bruil-directeur Oscar Dekkers. Het is Remco, de leidinggevende van zijn locatie in Geertruidenberg. En Remco, zo weet Dekkers, belt normaal gesproken niet om te vertellen dat de koffie op is. Hij informeert zijn baas dat één van de gloednieuwe torens van het betonbedrijf deels is ingestort. Een miljoenenschade tot gevolg.

Dekkers haastte zich na de melding met een knoop in zijn maag richting Brabant. “Het is een verschrikkelijk beeld als je aankomt. Wij zijn een familiebedrijf en staan dicht op onze mensen. We hebben eerst de koppen geteld en gelukkig is er niemand gewond geraakt. Er zal wel paniek zijn geweest, want er was een harde klap en een dreun. Die mannen zijn zich een hoedje geschrokken.”

Miljoenenschade

Volgens de directeur van het bedrijf, met vestigingen door heel Nederland, werd de laatste hand gelegd aan de verbouwing van de vestiging.

“De torens zijn er nieuw opgezet. Ze zijn pas een paar weken oud. In de torens wordt betonmortel gemaakt voor heipalen en casco’s voor woningen. Ze hebben drie dagen gedraaid en vandaag gebeurt dit”, treurt Dekkers. “Het gaat om een miljoenenschade.”

Stof

Volgens Dekkers is de situatie veilig, mits je uit de buurt van de silo blijft. “De ‘worm’ is losgekomen, waardoor er cementpoeder op de grond stroomt. Dat veroorzaakt ook de stofontwikkeling die je ziet. Het is verder niet schadelijk en er is ook geen brandgevaar.”



Gissen

Het is nog gissen naar oorzaak én vervolg, aldus Dekkers. “We weten niet wat er precies is misgegaan. De hele verbouwing is uitbesteed en er zijn allerlei bedrijven en mensen bij betrokken. Het is wachten op een expert zodat we kunnen bepalen hoe we de boel gaan ontmantelen. Dat zal een heel proces zijn.”