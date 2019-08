Na 15 clubnamen heten Bossche basketballers voortaan Heroes Den Bosch, geen sponsor meer in de naam

Den Bosch is 16-voudig kampioen van Nederland (voor het laatst in 2014) en versleet sinds haar debuut in de Eredivisie in 1974 vijftien sponsornamen. Om de identiteit van de club te versterken wil clubeigenaar Bob van Oosterhout een vaste naam met vaste clubkleuren gebruiken, een hoofsponsor heeft daar voortaan geen invloed meer op.

Den Bosch werkt komend seizoen met een begroting van ongeveer 1,5 miljoen euro (de hoogste in vele jaren) en dat is nog zonder hoofdsponsor.

De komst van Norel, een van de beste Nederlandse basketballers. mag opvallend genoemd worden. De 31-jarige center (2.13m) speelde heel zijn carrière tot nu toe in Spanje, na de NBA de sterkste competitie ter wereld. Afgelopen seizoen kampte Norel met een knieblessure, het jaar daarvoor werd hij nog gekozen in het All-Starteam van de Spaanse Eredivisie.