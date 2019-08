Deze plant kan je blind maken en daarom wil gemeente Tilburg hem met wortel en tak uitroeien

Drijflanen is een klein bosgebied van zo'n 64 voetbalvelden groot. We spreken af aan de rand van het bos met Ralf van Humbeeck. Hij is al jaren bezig met de bestrijding van de reuzenberenklauw. Nog voordat we het bos inlopen, wijst hij naar wat kleine plantjes op de grond. Bingo. "Hij komt vooral aan de randen van het bos voor, want daar is het meeste licht", legt hij uit.

De reuzenberenklauw nu in bosgebied Drijflanen. Klein, maar nog steeds gevaarlijk.

Prachtig gezicht

Dat kleine, onopvallende plantje lijkt helemaal niet op die spectaculaire reuzenberenklauw van de foto's. "Vier jaar geleden stonden hier planten van tweeënhalve meter hoog", zegt Ralf. "Dus ik liep door een bos van reuzenberenklauwen met bloemschermen van een halve meter en stengels van 10 centimeter dik. Een prachtig gezicht. En hartstikke gevaarlijk. Als je 'm alleen maar aanraakt, is er niks aan de hand. Maar het sap is gevaarlijk. Voor mensen, maar ook voor bijvoorbeeld honden."

De reuzenberenklauw zoals hij vier jaar terug te zien was aan de rand van bosgebied Drijflanen in Tilburg.

Enorme potentie

De reuzenberenklauw bestrijden valt nog niet mee. Sinds 2015 is Ralf ermee bezig. "We hebben voorkomen dat de plant in bloei komt. Want ieder bloemscherm kan wel 100.000 zaden bevatten. Die zaden blijven zo'n acht jaar goed. Dus het heeft een enorme potentie zich uit te breiden."

Toch zijn er ook liefhebbers voor de reuzenberenklauw. Schapen zijn er dol op. Zij zijn niet gevoelig voor het sap, dus mogen ze drie keer per jaar het gebied begrazen.

Daarnaast wordt er ook nog zo'n twee keer per jaar gemaaid. "Het is een gigantisch weerbarstig plantje", zegt Ralf. Het resultaat is een gebied vol met afgeknakte stengels.

De reuzenberenklauw bestreden: een gebied vol afgeknakte stengels.

Het lijkt pappen en nathouden. Want de plant wordt bestreden, maar komt iedere keer weer terug. Dus hoe kom je er definitief vanaf? "Dat weten we niet", zegt Ralf eerlijk. "We hebben nog geen beproefde methode waarvan we zeggen: dat werkt, dus nou komt ie niet meer terug."

Rake klap

Toch heeft hij iets bedacht: "Als je de wortels beschadigt, geef je de plant een rake klap. We gaan hier met een grote machine de bovenste 20 tot 30 centimeter van de bodem helemaal kapot frezen. Daarmee malen we de wortels helemaal kapot."

Exit reuzenberenklauw, zou je denken. Maar nee. Ralf: "We denken dat er toch nog wortels achterblijven. Dus we gaan kijken hoe die zich herstellen. Als we zien dat de reuzenberenklauw toch weer gaat groeien, dan gaan we met een tractor met scherpe tanden erachter die door de bodem trekken, alle worteltjes weer los schoffelen. Iedere keer dat de plant zich herstelt, gaan wij er weer overheen. Geen idee hoe lang dat gaat duren. Op het moment dat we zien dat de plant maar heel summier terug komt, gaan we een bloemenmengsel inzaaien. Dat moet gaan concurreren met de reuzenberenklauw. Maar we blijven bestrijden."

En dan nog geldt: garanties tot de voordeur. Ralf: "Maar dit zou een methode moeten zijn die werkt. En niets doen is sowieso geen optie."