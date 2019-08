Emotionele bezwaren tegen heropening vliegbasis De Peel, 'die herrie, daar gaat een mens aan kapot'

Honderden bewoners in Milheeze en Rips maken zich ernstige zorgen over de plannen om Vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen. "Ik ben bang dat het hier niet meer te doen is."

"Twee kilometer verderop komen straks de vliegtuigen van de grond en dan vliegen ze hier over ons huis", zegt Twan Peters voor zijn huis op straat in Milheeze. De bewoners van het dorp voelen zich overvallen door defensie die in juni liet weten weer te willen gaan vliegen van en naar de slapende luchtmachtbasis. "We doen er alles aan om het tegen te houden", vult Jan van Bree aan. Op de kazerne zit momenteel het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). Dat is de eenheid van de Koninklijke Landmacht met onder meer de bekende Patriot-raketten.

Herrie

Nu kun je de vogeltjes horen fluiten in de straat, maar als de F35 hier gaat vliegen, maakt dat een oorverdovende herrie. "Daar gaat een mens aan kapot", vertelt Mieke van Bree. Haar angstbeeld zijn de ervaringen met het toestel in Noorwegen waar door de herrie huizen moesten worden afgebroken.

In een paar weken hebben de bezorgde bewoners 460 handtekeningen opgehaald in Milheeze en nog eens 200 de Rips. Ook werd er een Facebookpagina tegen de vliegbasis aangemaakt. Tot en met woensdag konden er ook zienswijzen worden ingediend om bezwaar te maken tegen de heropening.

Tranen

Ilona Geijsel wist tot vijf weken geleden niet dat er een voormalig vliegveld op een steenworp afstand ligt. "Ik ben bang dat het hier niet meer te doen is straks", zegt ze met tranen in haar ogen. Toen ze haar ongenoegen liet horen op een informatieavond van defensie kreeg ze te horen: "Dan had je hier maar niet moeten gaan wonen."