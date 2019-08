Efteling-bezoekers zitten uur lang vast in Baron 1898 op het hoogste punt

De bezoekers kwamen rond tien voor half één uur op 30 meter hoogte vast te zitten, meldt Looopings. De achttien passagiers konden een uur later bevrijd worden door Efteling-medewerkers. Via een trap zijn ze naar beneden geklommen. Om vijf over half twee ging de achtbaan weer open.

Vaker storingen

De achtbaan heeft vaker storingen. Begin april viel de Baron stil op hetzelfde punt. Toen zaten de passagiers zo'n twintig minuten vast.

