Twee ontsnapte damhertjes van Ed zijn afgeschoten, maar het derde hertje is levend gesignaleerd

De drie hertjes werden na hun ontsnapping regelmatig gezien in De Maashorst, het natuurgebied bij het huis van Ed. Omdat ze daar van de provincie niet in het wild mogen rondlopen, mochten ze worden afgeschoten. En dat gebeurde, tot verdriet van Ed, ook met twee hertjes.

LEES OOK: Twee van zijn ontsnapte damhertjes werden afgeschoten, Ed hoopt dat de derde nog terugkomt

Nog één hertje, een hinde, bleef over. En laat dat nou net het hertje zijn dat regelmatig wist te ontsnappen, maar altijd terugkeerde. Ed had dus goede hoop dat het laatste hertje gewoon weer terugkwam naar de dierenwei. Nu, een maand later, is dat nog steeds niet gebeurd.

Tips

“De afgelopen tijd heb ik iedere week berichtjes gehad van mensen die hem hadden gezien. Dan belde ik meteen de jager die een verdovingsgeweer heeft. De jager was er altijd binnen no time, maar dan was het hertje weer weg”, vertelt Ed. Sinds de verdwijning fietst of loopt Ed om de dag nog een rondje langs alle plekken waar het hertje gezien is.

Ik hield er al rekening mee dat ze er niet meer zou zijn.

Hoewel Ed de afgelopen maand regelmatig berichtjes kreeg, bleef het de laatste week stil. “Ik hield er al rekening mee dat ze dood zou zijn. Niet omdat ze het niet overleeft in het wild, maar omdat ze was doodgeschoten.”

Opgelucht ademhalen

Toen benaderde Marieke van Boxtel Omroep Brabant. Zij loopt iedere dag over De Maashorst om haar hond uit te laten en foto’s te maken. Ze zag bij de Doelenweg in Uden ‘een tam hertje’. “Ik heb daar nog nooit een hertje gezien. Deze hinde was redelijk tam, want ik kon dichtbij haar komen”, zei ze. Marieke wist voor 90 procent zeker dat het hertje van Ed was.

Op het onderstaande kaartje is met een pijl aangegeven waar Marieke de hinde zag:

Volgens Ed loopt het hertje altijd in dit gebied rond.

En inderdaad: toen Ed de foto zag kon hij weer opgelucht ademhalen. “Nu wordt het echt spannend”, zegt Ed. “Het zou uniek zijn als er straks twee zijn afgeschoten en de derde na een maand weer terugkomt.” Als de hinde straks inderdaad terugkomt, kan ze volgens Ed niet meer ontsnappen. “Er is vandaag een nieuw hekwerk geplaatst, dus hopelijk blijft ze dan binnen de omheining.”